令和2年　一級建築士テキスト・問題集・トレトレ・作品集

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令和2年度版の一級建築士講座講座テキスト・問題集・トレトレ・コンパクト建築作品集のセットになります。トレイントレーニングを主に利用して勉強してました。トレイントレーニングの状態は良くないです。書き込み等あります。例、写真3問題集についても一部かきこみあります。例、写真5.6・令和2年 一級建築士 講座テキスト 計画・環境設備・法規・構造・施工・令和2年 一級建築士 問題集 計画・環境設備・法規・構造・施工・令和2年 一級建築士 トレイントレーニング 計画・環境設備・法規・構造・施工・令和2年 コンパクト建築作品集注意勉強に利用していましたので書き込み、折れ等ございます。ご了承いただける方のみ購入をお願いします。よろしくお願いします。##土木・建築／建築#総合資格学院#一級建築士