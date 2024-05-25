✴︎美品✴︎さらば、わが愛 覇王別姫 中国語・日本語対訳シナリオ集 ...

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中華電影的中国語さらば、わが愛 覇王別姫中国語・日本語対訳シナリオ集陳凱歌 著(チェン・カイコー)水野衛子訳初版本書店にて購入後すぐにカバーをかけた為とてもきれいです。暗所保管、ヤケ無しもったいなくて使えず、ほぼ保管していただけの状態で中身に関しては使用感もありません。愛読書カードやチラシも挟まったままです。⚠️27年ほど前の物の為、天部分に若干の細かなシミが見られますが(画像3)それ以外に傷みは見当たりません。⚠️希少な本で状態も良い初版本の為、高額です。商品の特性上、返品はお受け出来ませんので良くご確認の上、ご納得頂いた上でご購入下さい。⚠️お値下げ不可ですm(._.)m⭐️出品にあたり、新しい透明カバーに掛け替えましたので、清潔に使って頂けるかと思います。⭐️防水、厚紙補強でしっかり梱包し発送します。程蝶衣..張國築\u003cレスリー・チャン＞段暁楼..張豐毅\u003cチャン・フォンイー＞菊仙・・・鞏俐くコン・リー\u003e