【動作確認済】ニンテンドー64　本体　クリアブルー　ソフト7本

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本体・コントローラ・ソフト全て動作確認しています。すぐに遊ぶことが出来ます♪現在は使わなくなったのでお売りします。ソフト７本もおまけで付けます。即購入大歓迎です！【内容物】□ニンテンドー64本体クリアブルー□N64ACアダプタ□N64AVケーブル純正□N64コントローラクリアブルー(パック付)□説明書など(型番と不一致)□ウェーブレース64□マリオパーティ264□パーフェクトストライカー64□マリオカート64□牧場物語264□大乱闘スマッシュブラザーズ64□最強羽生将棋綺麗ですが使用による細かな傷はあります。画像もご確認下さい。中古品にご理解の上ご購入をご検討ください。アイラップ・プチプチで梱包し、ダンボールでの発送となります。【フォロー割】フォローして頂くと価格に応じて値引きさせていただきます。□5000円まで → 100円引き□10000円まで→ 200円引き□10001円以上→ 300円引き購入する前にフォローして頂き、コメントをもらうと値引きしますのでお声がけください。※なお価格交渉との併用は出来ませんので、ご了承ください。