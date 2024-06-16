【シール付き】NHKプチプチ・アニメ「ニャッキ!」オリジナル サウンドトラック

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商品詳細
「NHKプチプチ・アニメ「ニャッキ!」オリジナルサウンドトラック」定価:￥2200付属のシール（ステッカー）も未使用で残っています。数回視聴した程度で盤面は綺麗です。目立つ傷や汚れはありませんが、ケース表面に保管時の小さなスレはあります。自宅保管の中古品になりますので、ご理解の上、ご購入検討ください。ペット、喫煙者はおりません。お値下げ交渉は、ご遠慮ください。#CD・DVD
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