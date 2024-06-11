SEVENTEEN CD アルバム まとめ売り（ジョシュアのおまけ付き）

グッズ整理中のため出品いたします。大切に保管してきましたので、一部、外の袋が若干、破損しているものもありますが、商品自体は美品です。商品内容は以下の通りです。①AnOde6種（Hopever／ThePoetver／Beginver／Realver／Truthver／Kitver）②HappyEnding2種（初回限定盤B／通常盤）③舞い落ちる花びら(Fallin'Flower)（初回限定盤A／初回限定盤B／通常盤／CARAT盤）④24H（通常盤）③のみFC限定盤があります。※全て本体のアルバムのみになります。付属、特典等はありません。オマケとして、画像2枚目の・AnOde特典折りたたみポスター（Realver／Truthver／ThePoetver）・YOUMADEMYDAWNビハインドシーンカード・ひとりじゃないエントリーカード（応募はできません）・SEVENTEENミュージアム入場特典※全てジョシュアになります。をお付けします。セブチエスクプス ジョシュア ジョンハンホシ ウジ ジュン ウォヌミンギュ ディエイト ドギョムスングァン バーノン ディノ



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