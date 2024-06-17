任天堂ゲームキューブ　DOL-001 バイオレット

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ご覧頂きありがとうございます。《商品状態》中古品ですが比較的綺麗な状態です。《付属品》本体、電源ケーブル、外箱、コントローラのセットです！《その他》動作確認、簡易清掃済み。即購入ok！プチプチ、ダンボール等で丁寧に梱包し発送致します。