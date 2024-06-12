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【動作良好】Newニンテンドー3DS ホワイト　生産終了
商品番号 R47023327713
商品名

【動作良好】Newニンテンドー3DS ホワイト　生産終了
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,560 円
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商品詳細

◆即日発送・中古商品のみ金額相談承ります◆商品をご覧いただきましてありがとうございます＼(^^)／ジャンル毎に色々な商品を扱っていますので、こちらもご覧ください!!→#もぐらマーケットゲーム機→#もぐらマーケット◆商品状態◆【A】 S-新品～新品同様の商品AA-中古品として良いAランク－中古品としてまあまあ良いBランク－中古品として普通Cランク－中古品として悪い以下の動作を確認しましたので、購入の際に参考にしてください!!◆動作状況◆・通電確認済み・ソフト読込確認済み・SDカード読込確認・充電確認済み・インターネット接続確認済み◆付属品◆・本体・タッチペン・充電器◆発送方法◆ゆうゆうメルカリ便でお送りします!本体をプチプチで梱包して、付属品はOPP袋にお入れしてます！別アプリでも出品している商品もありますので、購入前にコメント頂けたら嬉しいです!!管理ナンバー2585
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