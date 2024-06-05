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デデンネchr ゲンガーchr ゼクロムchr リザードンchr
商品番号 C38745273122
商品名

デデンネchr ゲンガーchr ゼクロムchr リザードンchr
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以下のカードセットです。ゲンガーchr3ゼクロムchrリザードンchrデデンネchrイワンコchrヨノワールchrバトルVIPパス　歴戦□状態・開封後すぐにスリーブに入れております。目立った傷、汚れはないと思いますが、画像にてよくご確認下さい。未使用品ですが、トラブル防止のため、全てプレイ用とさせていただきます。□発送に関してカードはスリーブに入れ、折れ対策、防水対策をしたうえで、メルカリ便にて発送いたします。
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