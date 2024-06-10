「即発送」「白色」punk workshopレバレースコントローラー

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商品詳細
「バージョンアップ」punkworkshophitboxミニタイプ基盤:RP2040ボタン:パンクワークショップ製サイズ:300*200*20-30材質:アルリルPCSwitchPS4(コントオーラーガイド)支持していますパンクワークショップのレバーレスコントローラー海外専門店から大量入荷しました。商品チェックのために開封のみ行っており、値下げはしません。新しい軸体を使用しており、反応スピード以前より早い。そのため定価も少し上がっております。ご了承ください。付属品:滑り止めマットtype-cUSBケーブル予備の軸体予備の基盤
http://narcologia.ru/goods/rebellion298978.html
http://narcologia.ru/goods/assessor107203.html
http://narcologia.ru/goods/assessor421103.html
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