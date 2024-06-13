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- 生田絵梨花 タペストリー B1 サイズ ダブルスエード生地 乃木坂46
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商品詳細
生田絵梨花のタペストリーB1サイズの新品、未開封品です。B1サイズ縦1030mm横728mm取り付けに必要なプラスチックの支管と紐が付属しております。マットな質感で、厚みのあるダブルスエード生地を使用したタペストリーです。ご検討よろしくお願いいたします。
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