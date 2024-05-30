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種類...ロボット仕様...完成品知人の出品となります。新品、未開封です。購入後、開封せず自宅保管です。年月経過により箱に傷、へこみあります。写真をご確認下さい。素人保管ですので気にされる方、神経質の方はご遠慮下さい。未開封のため本体の状態は未確認となります。それをご理解の上ご購入お願い致します。宜しくお願い致します。