汽車のえほんコレクション　トーマス

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「汽車のえほんコレクション」ウィルバート・オードリー状態は写真の通りです。本の中は綺麗ですが、箱と本体に傷があります。著者名：ウィルバ−トオ−ドリ、レジナルドド−ルビ−出版社名：ポプラ社発売日：2013年07月「汽車のえほん」シリーズ、日本翻訳出版40周年を記念して、全26巻を1冊にまとめた豪華本が登場!1973年に、日本で翻訳出版され愛されている「汽車のえほん」シリーズ。原作者のウィルバートオードリー氏が綴った全26巻を1冊に再編集しました。オードリー氏が、トーマスをはじめ、機関車のキャラクターたちを通して、子どもたちに込めた思いを堪能できる1冊です。箔を施した化粧ケース入りで、プレゼントにも最適です。#ウィルバート・オードリー#本#外国文学／小説・物語