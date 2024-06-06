ジャニーズWEST DVD 7枚セット　おまけ付き

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各DVD1〜5回ほど視聴済み⚫︎1sttourパリピポ 初回仕様⚫︎1stドームLIVE24（ニシ）から感謝届けます⚫︎1stコンサート 一発めぇぇぇぇぇぇぇ！⚫︎なにわともあれ、ほんまにありがとう！⚫︎なにわ侍 ハローTOKYO！！⚫︎CONCERTTOUR2016ラッキィィィィィィィ7⚫︎LIVETOUR2017なうぇすとのセット販売になります。DVDやCDを購入した際に貰ったものもおまけでお付けします。重ねて保管していたため一つだけ色が剥げてしまってるものがあります。自宅保管になりますので、神経質な方ご遠慮願いますお値下げお値引き不可出品時 9/1711500セール