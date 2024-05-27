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美品 ニンテンドー3DS LL 本体 ブルー×ブラック
商品番号 R77857440934
商品名

美品 ニンテンドー3DS LL 本体 ブルー×ブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆送料無料、コメント不要、即購入OKです◇商品◇ニンテンドー3DSLL本体ブルー×ブラック〇動作確認/初期化/クリーニング→済み◇状態◇中古品※画像が波打っているように見えますが光の加減です。・外側表面、背面とも多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ、破損個所はなく比較的キレイな状態かと思います。・内側液晶部分はは見る限りスレキズ等なく比較的な状態かと思います。それ以外の部分は多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ等なく比較的キレイな状態かと思います。◇内容◇・3DSLL本体・タッチペン・説明書類一式・ARカード・外箱、内箱　※中古品ですので多少なりとも使用感はございますので、新品同様のコンディションをお求めの方はご遠慮ください。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします\u003c(__)\u003e#ニンテンドー#任天堂#ニンテンドー3DS#3DS#3dsLL#Nintendo#05
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