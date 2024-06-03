中国の古典 韓非子「悪」の論理

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商品詳細
韓非子「悪」の論理中国の古典加治伸行講談社1989年4月初版定価\\2300カバー薄ら汚れ、背色褪せあり、裏面にシミがあります。本体天にヤケ、シミがあり、背の上下スレがあります。ページ内良好です。希少本と思いますが、ヤケ等ありますので美品を希望される方はお控え下さい。#加治伸行#加治_伸行#中国古典#韓非子#本#初版#希少本
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