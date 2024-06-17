【美品】SONY PSP3000 バイラントブルー　すぐ遊べるSET♪

【商品説明】美品SONYPSP3000バイラントブルー動作良好品です♪すぐに遊べるSET♪使用に伴う小傷も少なく画面ヤケもほぼありません。ここまで状態の良い個体は中々流通しないかと思います。各ボタン等ヘタレ無し読み込み時の異音無し一通りテストプレイ、動作確認済みです。バッテリーパックは発送前に充電させて頂きますが満充電ではない場合がございます。ご使用の際は付属の充電ケーブルにて充電を行ってください。動作確認の為MHP3を起動したお写真を掲載してておりますが付属致しませんのでご了承のほどよろしくお願い致します。【付属品】本体本体保護袋内箱外箱取扱説明書充電ケーブル新品バッテリーパック(互換)メモリースティックプロデュオ４GB【発送】プチプチ等で梱包し発送致します。【清掃済み】出品に伴い、クリーニングと消毒を行なっております。お手元に届き次第、スグに御使用いただけます。【注意事項】本製品は中古品となります。商品の状態や評価につきましては、あくまでも主観となりますので複数枚の写真を掲載しております。ご閲覧の上ご納得されてご購入下さい。



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