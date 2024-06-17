PT/OT 国家試験 2023医歯薬出版編 4冊セット

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PT/OT国家試験2023医歯薬出版編4冊セットです。ご覧いただきありがとうございます。※ご購入をされる際は、プロフィール、商品の説明を必ずご覧ください。試験勉強の為に購入しましたが、使う機会がなくなった為出品しました。□商品紹介□・基礎PT学・基礎医学・臨床医学・障害別PT治療学4冊セット売りです。□商品状態□・数回目を通した位の使用なので未使用品に近い状態です。・基礎PT学の裏に黒の点があります（3枚目をご覧下さい）・表紙カバーを外し、透明カバーに付け替えた状態です。・表紙等に目立った汚れ等はありませんが、素人保管の為、気になる方はご遠慮下さい。・書き込み、マーカー等も確認した所ありませんでしたが、見落としの可能性もある為、ご理解いただける方でお願いします。□バラ売り可能ですが、発送料等の関係で1冊あたりの値段が変わります。セット売りの方がお得にご購入いただけます。□返品、クレーム等はお断りしてます。ご購入前までに気になることがございましたら気軽にコメント下さい。□即購入OKです。□綺麗な梱包を心掛けています。最後までご覧頂きありがとうございます。気になる事がございましたら気軽にコメント下さい。