閲覧頂きありがとうございます！貴重なレースセンサーを搭載したフジゲン製になります。(95-96年製)音出し確認済みで問題ございません。ミッドブースト回路搭載でエッジの効いたサウンドを奏でます。本体はビンテージでありながらキレイな状態です。おまけとして汎用ソフトケースをお付け致します。状態等の不明点ございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。#クラプトン#SUGIZO#スギゾー#フェンダー#ストラトキャスター



Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor フェンダージャパン 【海外輸入】



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Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor フェンダージャパン 安価 ワタナベ



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Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor



ST54-LS GMB ST54-LS/ストラトキャスター/純正ソフトケース付属/2014年製/レースセンサーPU/青系/SSS



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