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Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor
商品番号 D82935060069
商品名

Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor
ブランド名 フェンダージャパン
特別価格 税込 37,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます！貴重なレースセンサーを搭載したフジゲン製になります。(95-96年製)音出し確認済みで問題ございません。ミッドブースト回路搭載でエッジの効いたサウンドを奏でます。本体はビンテージでありながらキレイな状態です。おまけとして汎用ソフトケースをお付け致します。状態等の不明点ございましたらお気軽にコメント下さい。よろしくお願いします。#クラプトン#SUGIZO#スギゾー#フェンダー#ストラトキャスター
http://narcologia.ru/goods/mythic9635.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose728540.html
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Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor
Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor フェンダージャパン 【海外輸入】

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Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor フェンダージャパン 安価 ワタナベ

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Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor
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Fender Japan フジゲン製 ST54 LS Lace Sensor
ST54-LS GMB ST54-LS/ストラトキャスター/純正ソフトケース付属/2014年製/レースセンサーPU/青系/SSS

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ST54-LS GMB ST54-LS/ストラトキャスター/純正ソフトケース付属/2014年製/レースセンサーPU/青系/SSS

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