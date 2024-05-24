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エンターベイ enterbay jordan ジョーダン フィギュア
商品番号 P32530791069
商品名

エンターベイ enterbay jordan ジョーダン フィギュア
ブランド名 エンターベイ
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール箱にダメージはありませんが、包装部に一部破れがあります。その他は目立つダメージはなくキレイです。よろしくお願いいたします。
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