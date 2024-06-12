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浄瑠璃 菅原傳授手習鑑 手習児家段 豊竹君太夫 大阪 久栄堂 古本 古書 希少
商品番号 F39387166335
商品名

浄瑠璃 菅原傳授手習鑑 手習児家段 豊竹君太夫 大阪 久栄堂 古本 古書 希少
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

浄瑠璃菅原傳授手習鑑手習児家段豊竹君太夫大阪久栄堂古本古書和本和書希少です。サイズ：228×158ｍｍ厚さ17ｍｍ程度自宅保管の骨董本であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。浄瑠璃　歌舞伎　義太夫　講談　浪曲　芝居ばなし　古典演劇　菅原傳授　菅原傳授手習鑑　手習児家段　豊竹君太夫　久栄堂　レア　希少　貴重　コレクター　コレクション　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　珍蔵　珍品　浄瑠璃本　書　古本　古書　和本　和書　半紙本　木版刷り#豊竹君太夫#豊竹_君太夫#菅原傳授手習鑑#手習児家段#久栄堂#稽古本#値下げ#本#芸術／演劇・映画
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