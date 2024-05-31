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古伊万里　色絵金彩　水注　水次　花之図
商品番号 R69186733238
商品名

古伊万里　色絵金彩　水注　水次　花之図
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古伊万里色絵金彩花之図の水注です。胴の二面に鉢植えの花が、もう二面には枝垂れた花が描かれ、また注ぎ口、取手、蓋など全面が花で飾られている美しく華やかな一品です。目立った傷や汚れもなく、綺麗な状態です。底に「大明成化年製」の銘があります。サイズ　　高さ/約24.5cm　　　　　左右/約21cm　　　　　幅　/約11cmよろしくお願い致します。
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