【貴重本】【全巻初版】黒の獅士 全4巻 永井豪 サンコミックス ...

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商品詳細
★在庫あり即買いOK！★ 即買いでお願いします☆#まとめ買い歓迎☆ 同梱発送は希望商品を選んで 【まとめ買い】を依頼してください●『倉庫の逸品屋』の書籍の多くは 新書や古書を集めたコレクションです 古い物は“50年以上前”の物から 新しい物でも“30年ほど前”の貴重な #昭和レトロの#昭和コミックです○気泡緩衝材（プチプチ）で包み 箱に入れ大切に発送致します新書判サイズ全4巻セット全巻初版目立つダメージヤケ、シミ、カバーの使用感は全巻☆全体として経年的に良好です#黒の獅士#黒の獅子#永井豪#ダイナミックプロ#サンコミックス#希少#貴重本#初版#倉庫の逸品屋
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