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【貴重本】【全巻初版】黒の獅士　全4巻　永井豪　サンコミックス
商品番号 K91117125190
商品名

【貴重本】【全巻初版】黒の獅士　全4巻　永井豪　サンコミックス
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★在庫あり即買いOK！★　即買いでお願いします☆#まとめ買い歓迎☆　同梱発送は希望商品を選んで　【まとめ買い】を依頼してください●『倉庫の逸品屋』の書籍の多くは　新書や古書を集めたコレクションです　古い物は“50年以上前”の物から　新しい物でも“30年ほど前”の貴重な　#昭和レトロの#昭和コミックです○気泡緩衝材（プチプチ）で包み　箱に入れ大切に発送致します新書判サイズ全4巻セット全巻初版目立つダメージヤケ、シミ、カバーの使用感は全巻☆全体として経年的に良好です#黒の獅士#黒の獅子#永井豪#ダイナミックプロ#サンコミックス#希少#貴重本#初版#倉庫の逸品屋
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