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フィロソフィア双書19 転身期のスウェーデンボリ　A・アクトン著　未来社
商品番号 B11093126114
商品名

フィロソフィア双書19 転身期のスウェーデンボリ　A・アクトン著　未来社
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィロソフィア双書19転身期のスウェーデンボリA•アクトン著　高橋和夫訳未来社1800円1987年5月10日第1刷カバーにキズとコスレ、凹み、上下にヨレとタルミがあります。天地、小口にヤケと薄い汚れがあります。見返しの返しにシールを剥がしたあとがあります。中古本です。状態をご考慮の上、ご購入ください。ゆうパケットポストでお送りします。
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