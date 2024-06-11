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商品詳細
フィロソフィア双書19転身期のスウェーデンボリA•アクトン著 高橋和夫訳未来社1800円1987年5月10日第1刷カバーにキズとコスレ、凹み、上下にヨレとタルミがあります。天地、小口にヤケと薄い汚れがあります。見返しの返しにシールを剥がしたあとがあります。中古本です。状態をご考慮の上、ご購入ください。ゆうパケットポストでお送りします。
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フィロソフィア双書19 転身期のスウェーデンボリ A・アクトン著 未来社
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