PS3 初期型 (HDDは480GB換装済み)

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SONYPlayStation3CECHB00※初期型のため、PS3だけではなく、PS1とPS2のゲームも可能です。color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ動作確認済み（PS1、PS2、PS3のゲームソフトで確認）・箱、付属品は全て揃っています。・コントローラーはDualShock3となります。・20GB→480GBのHDDに換装しております。・写真に写っているソフト(PS3、PS2、PS1)はおまけです。必要な情報は全て写真に取りましたが、見落としがあったら、申し訳ございません。気になる点がございましたら、ご質問下さい。#ソニー#SONY#PlayStation#プレイステーション#プレステ#PS3#初期型