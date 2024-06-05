M3864●江戸明治和本等＞徳業編［徳業篇］（原装本A）石川道斎 教訓

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●江戸明治和本●徳業編［徳業篇］（原装本A）【判型】半紙本1冊。縦233粍。【作者】石川道斎（忠房・子良・将監・六右衛門）作。【年代等】文政2年閏4月、宮崎成美（畏斎）跋。文政2年10月、長尾竜（雲卿・赤城）序・刊（私家版カ）。【備考】分類「教訓」。『徳業編［徳業篇］』は、天・地・人の三才の道理と天理に即した人道のあり方を説いた教訓。まず、天地とともに人間が、「三才」と並び称する理由を天地陰陽や万物造化の妙道の観点から説き明かし、人の本性である「仁」の本心の重要性を述べ、さらに、人道も「万物の生々」を助けることにあり、この道は農夫のみならず、さらに、五穀を始め農産物の生産に必要な道具の生産、さらに農産物の交易なども同じ人道であり、さらに、人倫日用の道を始め種々の道理を教諭する武士の務めも同様であると諭す。従って士農工商の四民が相和してこそ、万物が生々し、天下が治まるのであると説く。続いて、「天心を己が心として万民を治導き、少しも非理を以、下を仕ふことなく、また、その尊身の費を省き、たとへ天子王侯の御身にても、些細の品をも不益に是を費す事なく、天地の賜なることを忝として、其生を尽さしめむと心を用ゆべき事也」と為政者の心を説く、続いて箇条書きで、農民の心得、天心を以て下を治め、下情に通ずべき武士の心得、士大夫（知識階級）の心得、農工商三民の法令遵守、上中下の字義など5カ条の心得を列挙する。★原装・題簽付・状態概ね良好。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、16,500円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。