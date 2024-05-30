VEGA9000DX＋ハーネス セット　カプコン　CPS2

コントロールボックスVEGA9000DXのセットです。ハーネス付き⭐ビデオ出力コード無し⭐動作検証した画像のゲームは付いてません。⭐ジャンクです。保証対応は一切できません！他見落としや欠落、到着時以降の破損や不具合などの保証もご容赦ください。年代物でもありジャンクとしているのはそのためでリスクもあります。トラブル回避のため、ご不安な場合はご購入されません様に宜しくお願いします。☆出品価格でのご購入をお願いします☆★喫煙者、ペットなどは無関係の環境です※動作は未確認です※商品はすり替え防止の為 返品は致しません。※ノークーレームの方だけ。※悪評価が２以上の方はキャンセルします。※24時間以内に御入金出来る方。※48時間以内に受け取り評価が出来る方。※ご理解の出来た方だけ、 宜しくお願いします。#CAPCOM#CPS2#CP#システム2#マザーボード#サブボード#ジャンク



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