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サイレントブラスシステムSB7
商品番号 D82534764155
商品名

サイレントブラスシステムSB7
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STJを購入したためこちらが不要になりましたので出品しました。使用回数約10回バックに入れて持ち歩いたため傷がありますが使用にあたって全く影響はありません。画像に写っているものが全てです。電池は付属しません。
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