バッハ、マタイ受難曲　自筆譜ファクシミリ

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東西ドイツ統一前、東ドイツ DeutscherVerlagfürMusikLeipzigから出版されたファクシミリです。ベルリンのドイツ国立図書館に所蔵されていた自筆譜のファクシミリとなります。ドイツ語、ロシア語、英語、フランス語の別冊付き(このファクシミリの説明が書かれています)自宅にて保管していたため、また古いものなのでケースが少し損傷しておりますが内容には影響ありません。この点だけご承知おきくださいませ。