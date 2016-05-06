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バッハ、マタイ受難曲　自筆譜ファクシミリ
商品番号 H84273920293
商品名

バッハ、マタイ受難曲　自筆譜ファクシミリ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東西ドイツ統一前、東ドイツ　DeutscherVerlagfürMusikLeipzigから出版されたファクシミリです。ベルリンのドイツ国立図書館に所蔵されていた自筆譜のファクシミリとなります。ドイツ語、ロシア語、英語、フランス語の別冊付き(このファクシミリの説明が書かれています)自宅にて保管していたため、また古いものなのでケースが少し損傷しておりますが内容には影響ありません。この点だけご承知おきくださいませ。
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