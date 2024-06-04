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ニンテンドー3DS コスモブラック
商品番号 T50499468714
商品名

ニンテンドー3DS コスモブラック
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品・ニンテンドー3DSコスモブラック本体・上下液晶保護フィルム付き・充電器・タッチペン・SDカード・ポケモン　ムーン　✖️2届いたらすぐに遊べる状態です！全動作確認済み◎新品バッテリーに交換済み◎（任天堂純正）アルコール消毒済み◎初期化済み◎液晶に黄ばみやドット抜け等なく、発色も良好でございます！また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です！タッチパネルやボタンの不具合等も一切ございません！あくまで中古品なので新品をお求めの方はご遠慮下さいm(__)m即厳重梱包で発送させていただきます♪値下げ不可コメントなしで即購入okです❗️箱はありませんので！
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