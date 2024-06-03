【美品】畠山肩衝写　　茶入　笹田仁史作

畠山肩衝写 茶入 笹田仁史作となります。寸法高さ7.9cm胴径6.4cm蓋径3.2cm花色鴛鴦小紋緞子仕覆（正絹）※名物茶入れを忠実に再現し、仕服もその茶入れに添っていた物を再現しています。ちょうど使いやすい大きさです。※この茶入には花色鴛鴦小紋緞子裂仕覆 が添えられています。裂地は正絹で柔らかく、中綿入りです。篝糸も滑りが良いです。蓋は象牙です。お箱のシミやキズの跡のお写真が最後にあります。御確認ください。また素人検品なので見落としかあるかもしれません。こちらは自宅保管品であります。茶道具の扱いを知らぬものが写真をとりました。神経質な方や完璧を求められる方は御遠慮ください。宜しくお願いします。#笹田仁史#平安東山#茶入#茄子#茄子茶入#茶碗#茶道具#茶器#平安#平安喜山#万代喜山#平安_仁史#笹田仁史#笹田_仁史#仁史#仕覆#桐に向鳳凰丸文錦#京焼#抹茶#抹茶茶碗#淡交#家庭画報#婦人画報



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