楽器　SAMZO 19弦 木製竪琴 ハープ　ライアーハープ マホガニー製 弦楽器

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)◇即購入OK⭕️→コメント無しで大丈夫です！◇全品送料無料◇まとめ購入で値引き交渉可能です◇何かあれば評価前に連絡下さい未使用品ですが、撮影の為に一度開封しています。出来るだけ最安値での発送になるかと思います。※早めに欲しい方は、購入前にコメントでお教え下さい^_^--------------------SAMZO1個19弦木製竪琴ライアーハープマホガニー製弦楽器初心者向けトナカイリラハープセットブラウンブランドSAMZO色ブラウン商品寸法(長さx幅x高さ)10x8x0.2cmトップの素材タイプマホガニーバック材質タイプ木材楽器ライアーハープ[ハープサイズ]:27X38CM。楽器柄：トナカイ。[弦楽器の素材]:マホガニー材、無垢材の単板でできており、高音はクリアでピュア、低音は暖かく飽和しています。[突板無垢材製]：トナカイのリラグループが一つになり、明瞭な発音、安定した音質、豊かな音色を実現。[ラウンドデザイン]:ハープの丸みを帯びたエッジ処理により、より快適に感じることができ、より強い質感が得られます。[無垢ピアノの用途]:教えたり、作ったり、友達へのプレゼントにも使えます。3-11



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