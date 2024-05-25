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昭和新纂国訳大蔵経「大智度論・中論ほか」★戦前版★6冊　法華浄土天台真言　龍樹
商品番号 C71592095663
商品名

昭和新纂国訳大蔵経「大智度論・中論ほか」★戦前版★6冊　法華浄土天台真言　龍樹
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

昭和新纂国訳大蔵経「大智度論・中論・十二門論・百論」戦前版★6冊書き込み等なしですが、戦前版なので、「全体的に状態が悪い」にしました。龍樹　ナーガールジュナ天台宗　真言宗　臨済宗　曹洞宗　浄土宗　浄土真宗　空海　最澄　法然　親鸞　道元　栄西　日蓮　大無量寿経　阿弥陀経　観無量寿経　金剛般若経　国訳大蔵経　國譯一切経
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