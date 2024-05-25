昭和新纂国訳大蔵経「大智度論・中論ほか」★戦前版★6冊　法華浄土天台真言　龍樹

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商品詳細
昭和新纂国訳大蔵経「大智度論・中論・十二門論・百論」戦前版★6冊書き込み等なしですが、戦前版なので、「全体的に状態が悪い」にしました。龍樹 ナーガールジュナ天台宗 真言宗 臨済宗 曹洞宗 浄土宗 浄土真宗 空海 最澄 法然 親鸞 道元 栄西 日蓮 大無量寿経 阿弥陀経 観無量寿経 金剛般若経 国訳大蔵経 國譯一切経
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