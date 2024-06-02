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B'z LIVE-GYM GLORY DAYS ナンバーフレーム
商品番号 E10390147801
商品名

B'z LIVE-GYM GLORY DAYS ナンバーフレーム
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。B’zLIVE-GYMPleasure2008-GLORYDAYナンバーフレームライブ会場で購入し未開封で収納ケースの中で保管していました。裏のセロハンテープに劣化があります。新品未使用になりますが自宅保管のため、ご理解いただきご購入をお願い致します。稲葉浩志松本孝弘LIVEGYM#B'z#Bz#稲葉浩志#松本孝弘#サイン#GLORYDAY#GREEN#BIGMACHINE#7thBLUES#LOOSE#IT'SSHOWTIME#ファンクラブ#pleasure2008#B'zparty#ナンバーフレーム#グッズ人気グループ···B'zグッズ種類···ナンバープレート
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