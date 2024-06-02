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- 掛軸 茶掛一行書 勝平宗徹「清風」共箱 臨済宗の僧 前南禅寺派管長
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商品詳細
掛軸茶掛一行書勝平宗徹「清風」共箱臨済宗の僧前南禅寺派管長〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ 30.2 × 181.2 cm（軸先含まず）本紙:紙本軸先:焼き物付属:共箱備考:〔作者について〕勝平宗徹臨済宗の僧。前南禅寺派管長。〔状態について〕全体的に若干シミが出ています。〔禅語について〕「清風」（せいふう）さわやかな風。すがすがしい風。また、清新な空気・気分。禅語でも良く使われている清風という言葉ですが、さわやかな風を感じる季節、5月～7月頃にご使用されることが多いと思います。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。
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