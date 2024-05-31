紫電改 mid xl マウスパッド

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商品詳細
2ヶ月ほど使用していました。滑りは全く問題ありません！すでに生産終了しており、それに加えて白midxlは中古でも中々お目にかかれないものになります。かなり状態は良いですが、使用済みであるため神経質な方はお気をつけください。値下げ希望の方希望額おしえてください〜
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