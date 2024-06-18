センバツ ひとり股旅 2020-2021 ＆ MTRY TOUR 2021 限定

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商品詳細
奥田民生の最新ライブBlu-ray4Blu-ray、2CDのボックスセット、ユニフォーム付き限定盤です。クリアファイルも付きます▼収録内容DISC1（Blu-ray）ひとり股旅2020-2021リターンズ①DISC2（Blu-ray）MTRYTOUR2021RETURNS①DISC3（Blu-ray）ひとり股旅2020-2021リターンズ②DISC4（Blu-ray）MTRYTOUR2021RETURNS②DISC5（CD）センバツひとり股旅2020-2021リターンズDISC6（CD）センバツMTRYTOUR2021RETURNS※オリジナルユニフォームはLサイズ 身幅約56cm 裄丈約47cm 着丈(後ろ)約74cm 素材：ポリエステル100%#Blu-ray#奥田民生 #ボックスセット #ワークシャツ
http://narcologia.ru/goods/approximate73520.html
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センバツ ひとり股旅 2020-2021 & SENBATSU MTRY TOUR 2021 (Blu-ray)
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