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GLAY 良いGLAY 悪いGLAYセット Blu-ray・DVD 美品
商品番号 W94403637888
商品名

GLAY 良いGLAY 悪いGLAYセット Blu-ray・DVD 美品
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✲*゜GLAY25thanniversaryLIVEDEMOCRACYpoweredbyHOTELGLAY・2019.8.17GOODGLAY良いGLAY・2019.8.18BADGLAY悪いGLAYどちらも数回視聴して保管しておりました。※「良いGLAY」はBlu-rayです。※「悪いGLAY」はDVDです。（2枚組）両セット共にブックレット、歌詞カード、同封チラシ揃っています。悪いGLAYはシュリンク付きです。（開封済）比較的美品ですが、擦れ等の初期傷がある場合がございます。自宅保管にご理解いただける方宜しくお願いします。状態は写真にて判断をお願いします。バラ売りは現在考えておりませんが、今後変更する場合もあります。24時間以内に発送いたします。ご検討宜しくお願いいたします。GLAYTERUTAKUROHISASHIJIRODVDBlu-rayメットライフドーム
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