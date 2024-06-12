SnowMan CD まとめ売り セット 特典付き

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！SnowManCDまとめ売りデビューシングル1st-7thセット計17枚■D.D.初回盤通常盤(初回スリーブ仕様)■KISSIN’MYLIPS/Stories初回盤A、B、通常盤(初回スリーブ仕様)■Grandeur初回盤A、通常盤(初回スリーブ仕様)■HELLOHELLO初回盤A、B、通常盤(初回スリーブ仕様)■SecretTouch通常盤(初回スリーブ仕様)■ブラザービート初回盤A、B、通常盤(初回スリーブ仕様)■オレンジKiss初回盤A、B、通常盤(初回スリーブ仕様)CDはパソコンに取り込み、DVDは1度再生しています。暗所にて保管していたので綺麗な状態です。目立った傷や汚れなどはありませんが、素人管理のため神経質な方はご遠慮下さい。特典も全てお付けします。全て未使用です。バラ売り不可、即購入可です。よろしくお願いします。
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