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小倉百人一首帳
商品番号 K78393451344
商品名

小倉百人一首帳
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和47年発行の百人一首帳で、素晴らしいかな文字でうっとりします。父の蔵書の中の一冊で、ケースに入れたままであまり出さなかったようです。ご趣味の方に持って頂ける嬉しいです。ケースが陽焼けしておりますので、お値引きしました。ケース以外は綺麗です。
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