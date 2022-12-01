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商品詳細
昭和47年発行の百人一首帳で、素晴らしいかな文字でうっとりします。父の蔵書の中の一冊で、ケースに入れたままであまり出さなかったようです。ご趣味の方に持って頂ける嬉しいです。ケースが陽焼けしておりますので、お値引きしました。ケース以外は綺麗です。
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