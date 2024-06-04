メガドライブ　ゴールデンアックス Ⅱ

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商品名メガドライブ:ゴールデンアックスⅡ(国内正規品)▶︎全体的に損傷もなく極美品です。※購入を検討される方は必ずプロフィールを参照して頂きますようお願い致し状態を詳細にお伝えする為に照明ライトを用いております。気になる事がございましたらコメント欄にお書きください。即購入OKです。状態中古品、動作未確認の為、ご理解いただける方のみご検討をお願い致します。箱、ソフト、説明書、全て揃っております。SEGA刻印がある為国内正規品です。写真からも確認出来ると思います。こちらの商品の保管状態は年数の割には良好で目立った傷もなく、かなり美品の部類だと思います。しかし、【あくまで素人の主観になります】ので、経年劣化による細かい傷等や完璧を求める方の購入はお控え下さい。発送後の交換や返品はすり替え防止の為お受けいたしません。#メガドライブ