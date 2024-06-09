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ポケカ　ポケモン151 vstarユニバース　空箱
商品番号 P10068391819
商品名

ポケカ　ポケモン151 vstarユニバース　空箱
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケカ　空箱16箱セットになります。空箱コレクションしてましたが、少し整理したいので出品いたします。vstarユニバース12箱　初版ポケモン1514箱発送…折りたたんで、メルカリ便にて発送いたします。SRSARRRsar
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