ポケカ　ブラッキーVMAX CSR 美品

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商品詳細
送料無料✨即購入OKです！ポケモンカードブラッキーvmaxcsrパックを開けてすぐにスリーブに入れて保存しているので状態は良いと思います。気になること、写真の追加などありましたら気軽にコメント下さい✨ポケモンポケモンカードポケカブラッキーブラッキーVMAXブラッキーVmaxchrcsrブイクラブイマックスクライマックス
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