【新品未開封・シリアル付】YOASOBI THE BOOK 3 セブンティーン

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商品詳細
●商品YOASOBITHEBOOKⅢ●状態新品未開封・シリアル付●仕様/封入特典完全生産限定盤：CD＋特製バインダー用オリジナルインデックス(「セブンティーン」ver.)★「YOASOBIZEPPTOUR2024“POPOUT”」FC限定チケット最速先行シリアル封入●収録情報《1枚組収録数:10曲》1.勇者2.Interlude“Awakening\"3.祝福4.海のまにまに5.ミスター6.Interlude“Worship\"7.アイドル8.セブンティーン9.アドベンチャー10.好きだ●備考オリジナルインデックスは別包装されている商品です。
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【外付け特典あり】 THE BOOK 3 (完全生産限定盤)(CD＋特製バインダー仕様)(特製バインダー用オリジナルインデックス「セブンティーン」ver.付)
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YOASOBIアルバムTHE BOOK 3の通販 by まこ's shop｜ラクマ
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