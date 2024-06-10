【新品未開封・シリアル付】YOASOBI THE BOOK 3 セブンティーン

【「セブンティーン」ver.特製バインダー用オリジナルインデックス付き】 YOASOBI THE BOOK 3 ( 完全生産限定盤 )［ CD+特製バインダー ］＋特典：特製バインダー用オリジナルインデックス(「セブンティーン」ver.)MVディレクター：長添雅嗣 描き下ろし付き