3DS LL ホワイト 本体・充電器・ゲーム付 状態良好 匿名配送・送料無料

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ニンテンドー3DSLL本体:1台専用タッチペン:有メモリーカード:有取扱説明書ARカード充電器ソフト:ワンピースギガントバトル!2新世界上液晶保護フィルム状態良好 即、遊べます動作確認済み擦り傷少々有中古品になりますのでご理解頂ける方お願いします※個人出品なので領収書は発行出来ません。★すり替え防止の為、返品、返金はできません。★取り置き、お値引きは出来ません。★取引終了後の返品はお受け出来ません。★梱包は、簡易的な時も有りますが丁寧な梱包に心掛けています。★状態判断は個人判断です★神経質な方の入札はご遠慮ください。★写真が全てですので写真で判断して頂き納得された方のみご購入お願い致します。★梱包材はリサイクルする場合が御座います#任天堂#Nintendo#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3D#3DS