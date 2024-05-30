チャップリン短編映画DVDボックス(3000セット限定)

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喜劇王チャップリンの初期短編を3つの時代に分けて収録したBOXセット。特典ディスク「淀川長治チャップリンを語る」と、収録全作の解説リーフレット付き。3000セット限定発売。【収録内容】[Disc1]キーストン社時代I（150分）・「成功争ひ」・「ヴェニスにおける子供自動車競争」・「夕立」「もつれタンゴ」・「幻燈会」・「チャップリンの総理大臣」・「つらあて」・「笑ひのガス」・「衝突」[Disc2]キーストン社時代II（156分）・「アルコール先生原始時代の巻」・「新米雑役夫」・「チャップリンのパン屋」・「アルコール先生ピアノの巻」・「他人の外套」・「醜女の深情」・「夫婦交換騒動」[Disc3]エッサネイ社時代I（135分）・「チャップリンの役者」・「アルコール夜通し転宅」・「チャップリンの拳闘」・「チャップリンの失恋」・「チャップリンの駈落」・「チャップリンのお仕事」・「アルコール先生公園の巻」・「アルコール先生海水浴の巻」[Disc4]チャップリン・プレミアム・コレクション／エッサネイ社時代II（140分）・「チャップリンの寄席見物」・「チャップリンのカルメン」・「チャップリンの改悟」・「チャップリンの女装」・「チャップリンの掃除番」・「チャップリンの舟乗り生活」・「三つ巴事件」[Disc5]チャップリン・プレミアム・コレクション／ミューチュアル社時代I（126分）・「チャップリンの替玉」・「チャップリンの消防夫」・「チャップリンの放浪者」・「チャップリンの伯爵」・「チャップリンの番頭」・「午前一時」[Disc6]チャップリン・プレミアム・コレクション／ミューチュアル社時代II（125分）・「チャップリンの道具方」・「チャップリンのスケート」・「チャップリンの勇敢」・「チャップリンの霊泉」・「チャップリンの移民」・「チャップリンの冒険」監修・解説：日野康一[特典ディスク]・淀川長治チャップリンを語る（83分）「黄金狂時代」/「サーカス」/「街の灯」/「モダン・タイムス」/「独裁者」/「殺人狂時代」/「ライムライト」/「ニューヨークの王様」他#チャールズチャップリン#チャップリン#チャップリン短編映画