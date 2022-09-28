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ZORN さいたまスーパーアリーナライブDVD +限定Tシャツ +ライブ特典CD
商品番号 J44199083889
商品名

ZORN さいたまスーパーアリーナライブDVD +限定Tシャツ +ライブ特典CD
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZORNのさいたまスーパーアリーナで行われた「LIVE」DVDと限定Tシャツライブ特典CDのセット売りです。TシャツサイズはLになります。一度も着用していません。
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