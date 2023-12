Love Collection / ヒナゲシ feat.初音ミク

現在では廃盤となっているヒナゲシによるボカロアルバムになります。こちらは未開封となります。申し訳ありませんがこちらの値下げはお受けできません。#ぴー_ボカロCDで検索いただくと他出品中のボーカロイド関連のCDをご覧になれます。収録曲は、01 baby maybe love story02 シリウス03 My bunnygirl04 再生可能なデバイス05 where you~真冬の打ち上げ花火~06 かえるのうた‐Miku append7声輪唱07 plum08 over the sea under the planet09 Succubus10 いつもとは違う帰り道11 smile and tearとなります。#ヒナゲシ#ボカロ#ボーカロイド#初音ミク



