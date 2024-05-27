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Fuzzy Control ファジーコントロール　CDセット
商品番号 Y27281036876
商品名

Fuzzy Control ファジーコントロール　CDセット
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファジーコントロールのCDになります。twice鼓動Bass募集のCD3枚になります。ケースには擦れあります。twiceの方はCDにも小傷少々です。あとの2枚は歌詞カード　ディスクは綺麗です。Bass募集の方はスタジオ等で配布されていた物で今となっては貴重なのではないでしょうか。中古ですので神経質な方や完璧をお求めの方はご遠慮下さい。ご質問等ありましたらお気軽にコメント下さい。
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