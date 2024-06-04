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PS VITA本体　PCH-1000 ブラック　箱付属
商品番号 U77569922099
商品名

PS VITA本体　PCH-1000 ブラック　箱付属
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品は画像商品となります。箱には破れがございますまた、メモリーカードは付属致しませんこちらはジャンク品、故障品となりますジャンク理由につきましては以下となりますソフト読み込みなどは致しますがボタン操作が出来ずボタン押しても反応致しません他にも使用に問題がある可能性もございますのでご理解頂き取引お願い致しますまた、中古商品ですので全体的に傷、擦り傷、汚れございます。素人保管ですので神経質な方は入札お控え下さい。
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