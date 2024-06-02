初山滋画集(757)



初山滋画集 (1977年) 初山滋画集 (1977年)



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初山滋奇人童画家 | 出版社 港の人 初山滋奇人童画家 | 出版社 港の人

講談社から、1977年2月に出版(一応初版)された、「初山滋画集」です。定価3900円でした。大きさ約W27×D30cmソフトカバー95p画像2が、裏表紙です。画像3が、背表紙で、画像4.5は、天地部分です。天部分に、埃による茶色い点々シミが、結構あります。 出版から、45年以上経ちますので経年劣化、雑な自宅保管のため、上記説明以外にも、シミ変色変形等あるかと思います。十分ご理解のうえ、ご購入をご検討下さい。 詳しい状態等は、コメントよりご質問お願いいたします。※普通郵便(ゆうメール)での発送となります。